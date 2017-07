Guinée: Vers la réhabilitation et l'extension des réseaux électriques

Le lancement du Projet de Réhabilitation et d'Extension des Réseaux Electriques de Conakry Phase-2 (PREREC-2BID), a été au cœur des débats, ce mercredi 12 juillet 2017, devant les chefs de quartiers et les partenaires au développement.

Ce projet est financé par la banque Islamique de développement(BID) à hauteur de 56 millions de dollars. Il touche les communes de Matam et de Matoto sur une période de deux ans. Les travaux de réhabilitation vont commencer à partir de Moussoudougou en passant par Matam, Matoto, Lansanayah Barrage, Ansoumaniayah, Samataran, Kagbelen jusqu'à Tobolon vers Dubreka. Ce projet vise à enlever tous les cables non conformes intallées dans les communes concernées afin de pouvoir offrir aux populations un service de qualité.

Présidant la cérémonie de lancement, le ministre de l'énergie et d'hydraulique, Cheick Taliby SYLLA, est revenu sur l'historique des réseaux éclectiques de la capitale : « le réseau de Conakry d'une façon générale date des années 1960 la vétusté très poussée des réseaux électriques fait qu'aujourd'hui la distribution de l'énergie est très difficile. Techniquement il y a 40% de l'énergie qui sont perdues sur les réseaux de Conakry, imaginez vous 40% ce que cela représente à cause du fait que le réseau n'est pas un réseau correctement dimensionné, normalisé et ne répond pas à la norme indiquée »

« Quand vous prenez dans les zone de matoto c'est un réseau de fortune où des populations comprennent qu'ils développent eux mêmes des réseaux de moins tension pour pouvoir servir des transformateurs qui leurs appartiennent non dimensionné, non autorisé par (EDG). Si vous mettez du courant sur ce réseau interconnecté forcement qu'il aura problème sur un câble quelque part ou sur le transformateur et il va se refléter automatiquement sur le poste de point de départ , le poste de source c'est tout système qui tombe parfois et la ville tombe dans le noir », regrette le ministre Taliby Sylla

Le ministre, a également lancé un appel aux citoyens des zones ciblées par le projet : « Nous demandons l'appui des chefs de quartiers et des populations à une bonne collaboration pour faciliter la matérialisation de ce projet, les espaces ont fortement réduit aujourd'hui dans les quartiers où on peut poser un transformateur et certains espaces sont transformés en petit magasin, ces zones là doivent être libérées pour permettre que nous commençons la réhabilitation»

De son coté, l'administrateur général de l'Electricité de Guinée (EDG), Abdenbi ATTOU, a déclaré : « Ce projet vise au renforcement, de la réhabilitation et d'extension du réseau de distribution de l'électricité dans les zones de Matam et Matoto. C'est un projet qui coûte 56 .000 .000 de dollars financé par la (BID) et vise à améliorer des conditions de vie des citoyens dans ces zones dan la mesure où il contribuera à leur sécurité et continuera d'avantage à la fourniture. Et aussi à l'amélioration de la qualité de la tension. De manière générale, il participera à un meilleur service de distribution du courant dans ces zones. »