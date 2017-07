Tunisie: Le CSS prolonge les contrats de huit joueurs

Les huit joueurs concernés sont Walid Karoui, Firas Chaouat, Houssam Dagdoug, Mourad Ben Younès, Mohamed Abdelmajid Msalmi, Nassim Hanid, Sameh Bouhajeb et Achraf Ayedi.

Le club «noir et blanc» est interdit de recrutement jusqu'au décembre 2017 par la Fifa pour des plaintes déposées par certains joueurs et d'anciens entraîneurs étrangers sur des arriérés de salaires non payés, rappelle-t-on.

Le CSS avait assuré sa qualification samedi pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF en tête de la poule B. Il affrontera au prochain tour le club marocain du FUS Rabat, en septembre prochain.

Auparavant, les coéquipiers de Maher Hannachi disputeront la deuxième édition du tournoi international de Tabouk (nord de l'Arabie Saoudite) qui se déroulera du 31 juillet au 6 août, dans le groupe «B» avec les deux clubs saoudiens, Al Chabab et Al Watan.

Le groupe «A» est formé de deux autres équipes saoudiennes, Al Ittihad et Al Ittifak et des Egyptiens d'Al Ismaily. Ce tournoi entre dans le cadre de la préparation de l'équipe au championnat de Tunisie de la Ligue 1 professionnelle (2017/2018), dont le coup d'envoi sera donné le 15 août prochain.

Le Ghanéen Lawrence Lartey, officiellement clubiste

Le Club Africain, qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF, a annoncé le recrutement du défenseur ghanéen Lawrence Lartey pour trois saisons en provenance d'Ajax Cape Town d'Afrique du Sud.

L'arrière ghanéen, âgé de 23 ans, avait endossé également les couleurs du club ghanéen Ashanti Gold. Ayant passé par toutes les jeunes sélections de son pays, il avait disputé son premier match international avec les Black Stars en septembre 2015 face au Congo.

La formation «rouge et blanc» avait déjà engagé lundi l'attaquant congolais Fabrice Ondoma qui a signé un contrat de deux saisons renouvelables en provenance du Widad Casablanca.

Ondoma a évolué pendant sept saisons (2010-2012, 2013-2017) avec la prestigieuse formation marocaine avec laquelle il a inscrit 56 buts. Il avait eu également des expériences professionnelles avec le club français de Rennes (2007-2007) et la formation saoudienne d'Al Ittihad (2012-2013).

Ammar Jmal signe à Al-Arabi de Qatar

Le défenseur de l'Etoile, Ammar Jmal, a signé un contrat de deux saisons avec le club qatari Al-Arabi SC, annonce le club du Golfe lors d'une conférence de presse.

Le vice-président du club, Jassem Kaouari, a mis l'accent sur les qualités de l'athlétique joueur tunisien «choisi avec soin pour renforcer Al-Arabi», et pour lequel il a souhaité plein succès avec sa nouvelle équipe.

De son côté, Ammar Jmal s'est déclaré «heureux de disputer une nouvelle expérience en championnat qatari».

«Je suis enthousiaste de tenter cette nouvelle expérience et j'espère qu'elle sera bonne et que je donnerai le plus escompté pour l'équipe», a-t-il souligné.

«Je viens d'un grand club qui a un large public et détient des titres, à savoir l'ES Sahel, dont je remercie les dirigeants et leur souhaite plein succès tout en espérant que je livre une bonne saison qui confirmera les qualités des joueurs tunisiens», a ajouté Ammar Jmal.

L'ex-joueur de l'Etoile avait évolué également dans les rangs de Young Boys (Suisse), AC Ajaccio (France), FC Cologne et le C Africain (Tunisie).

L'ASG négocie avec Chokri Khatoui

Après un accord conclu avec le français Pascal Janin pour prendre la place de Skander Kasri à l'AS Gabès, il semble que cette affaire ne sera pas couronnée de succès. Pour cause de divergence sur le nom de l'adjoint, Pascal Janin aurait finalement préféré décliner l'offre gabésienne. Les dirigeants de l'AS Gabès se sont alors tournés vers l'ancien entraîneur de l'US Ben Guerdane Chokri Khatoui. Les discussions entre les deux parties ont été engagées. Notons qu'antérieurement, l'entraîneur français Pascal Janin avait refusé de coopérer avec l'entraîneur adjoint proposé par la direction de la Zliza, Saber Sghaïer.

EST: Nigérians en transit...

L'Espérance Sportive de Tunis a décidé de céder définitivement son attaquant nigérian Sameul Eduok. Prêté toute la saison dernière au club turc du Kasımpasa SK, les dirigeants de ce dernier ont émis le souhait d'engager le joueur espérantiste. Après une offre financière intéressante, près de 800 mille dinars, l'Espérance Sportive de Tunis, a décidé de libérer définitivement Samuel Eduok. Un autre nigérian de l'Espérance de Tunis, Bernard Bulbwa, devra également subir le même sort.