Tunisie: Parme insiste pour Saber Hraiech

Rappelons aussi qu'en janvier 2004, l'attaquant est la vedette du FC Sochaux, mais est aussi au cœur d'une situation insolite car il avait demandé sa naturalisation tunisienne, lui qui est né au Brésil. Guy Lacombe l'avait allumé : «Sa naturalisation n'a aucune légitimité, il n'a pas d'origine tunisienne. Vous trouvez normal que du jour au lendemain un joueur puisse prendre une nationalité pour renforcer une équipe ?» Autant dire qu'on préfère garder la poésie du président Plessis : «Pour les Jeux olympiques d'Athènes, je ne suis pas sûr que la Tunisie n'embauche pas Marion Jones». Mais au final, la Tunisie et Santos ont vu juste car le Tuniso-Brésilien a crevé l'écran lors de la CAN. En clair, Silva Dos Santos aura marqué son époque !

Dos Santos, l'ex-bonne pioche de Sochaux, figure actuellement en bonne place dans le classement des joueurs qui ont marqué le plus l'histoire du club français selon un agenda du club qui vient d'être publié à nouveau. Qu'il semble loin le temps où il n'était qu'un joueur méconnu, juste un bon joueur de L1 tunisienne qui avait claqué quelques buts avec l'Etoile du Sahel. «Son disque d'or», c'est la saison 2003-2004 où il enfile les buts et remporte la CAN avec la Tunisie.

Rappelons que Harbaoui a été prêté à Charleroi pour la seconde partie de la saison dernière. Sauf que le club hennuyer n'a pas levé son option d'achat. Un retour dans le noyau de René Weiler n'était pas d'actualité. Et dans l'attente d'un départ, Harbaoui devait rejoindre le groupe. Harbaoui s'entraîne avec les A dans l'attente d'un transfert. René Weiler veut-il titiller les Teodorczyk, Kiese Thelin ou Ganvoula après une rencontre médiocre face au Red Bull Salzbourg ? Nous serons sans doute fixés dans les prochains jours ou semaines. La divulgation de la liste des joueurs pour le prochain déplacement au Lierse nous donnera une indication sur les chances de l'international tunisien de poursuivre ou non l'aventure à Neerpede.

