Tunisie: La partie n'est pas encore gagnée

La rencontre, organisée par le Centre d'étude d'islam et de démocratie, avait pour objet de répondre à une interrogation populaire, parfois même populiste. Celle de savoir si cette guerre est sélective ou si elle émane d'une réelle volonté de torpiller les forces obscures de la corruption. Le président du groupe parlementaire d'Ennahdha, Noureddine Bhiri, penche plutôt vers la deuxième option. Selon lui, il s'agit bien d'une stratégie nationale, scellée notamment par le document de Carthage qui fait de la lutte contre la corruption l'une des priorités du gouvernement d'union nationale.

Volonté politique

Tout comme Chaouki Tabib, Noureddine Bhiri rappelle que le parlement a voté plusieurs textes qui traduisent une réelle volonté politique d'en finir avec cette maladie qui ronge l'Etat et son économie. A l'instar de la loi sur la protection des lanceurs d'alertes, d'autres projets de loi sont encore en gestation, avec entre autres une nouvelle loi sur la déclaration de patrimoine.

De l'avis de l'ensemble des intervenants, l'actuelle loi sur la déclaration de patrimoine est complètement désuète, du fait qu'elle ne prévoit aucune sanction contre ceux qui rechignent ou refusent de la faire. Cela dit, et de l'aveu même d'un membre du parlement, ces lois n'ont pas été suffisantes. «Nous avons voté plusieurs textes, mais ce n'était pas suffisant, et le chef du gouvernement, dans sa campagne contre la corruption, a été obligé de faire usage de dispositions d'exception pour mener les dernières arrestations. Cette défaillance, le doyen Chaouki Tabib l'explique par l'absence des décrets d'application des textes en vigueur dans le domaine de la lutte contre la corruption (c'est au gouvernement de les publier, pas au pouvoir législatif). «C'est le cas de la loi de protection des lanceurs d'alertes, qui ne nous dit pas comment et par quels moyens pouvons-nous protéger ceux qui dénoncent des faits de corruption», précise-t-il.

Plus prudent que le député sur la «puissance» de la volonté politique en matière de lutte contre la corruption, Chaouki Tabib rappelle le peu de moyens dont dispose son instance pour mener à bien ses différentes missions. Il rappelle également les conditions très peu favorables dans lesquelles travaille le pôle judiciaire et financier qui croule sous les dossiers avec, pour les instruire, seulement 7 juges et 2 assistantes.

Administration profonde

Tabib pointe encore les dégâts d'une force occulte, celle de l'administration profonde, qui profite du système actuel. «Le plus dur à combattre dans cette guerre c'est cette administration profonde qui n'a ni tête, ni visage, mais qui a des bras très longs», précise le président de l'Inlucc. Noureddine Bhiri acquiesce et indique que la corruption est «un système qui ne peut agir que lorsque l'Etat est entre ses mains». A la fin de son propos, s'adressant principalement aux élus du parlement et aux responsables politiques, Chaouki Tabib lance : «J'espère que les responsables politiques ne regretteront pas d'avoir voté des lois anticorruption». Il note que certains responsables dans le passé ont déjà été condamnés en vertu de lois qu'ils ont eux-mêmes mises en place.

Plus didactique, Fadhila Gargouri, présidente de chambre à la Cour des comptes, reprend la définition de la corruption telle qu'elle a été donnée par le décret 120 du 14 novembre 2011. Selon ce décret, la corruption peut prendre la forme d'abus de pouvoir, de mauvais usage du pouvoir, de pots-de-vin dans les secteurs publics et privés, de détournement de fonds publics, d'enrichissement illicite, etc. Fadhila Gargouri met en évidence trois grands facteurs qui conduisent à la corruption, d'abord le facteur incitatif en rapport avec les prérogatives du fonctionnaire public.

Ensuite, ce sont les occasions qui se présentent au fonctionnaire comme l'accès à certaines informations ou à certains dossiers, et, pour couronner le tout, il a besoin de justificatif. Par justificatif, Gargouri entend que le fonctionnaire se trouve dans le manque de moyens financiers, la hausse du coût de la vie un motif pour légitimer ses actions. «Mais dans la plupart du temps, ce n'est pas le besoin qui est en cause, mais c'est plutôt la cupidité», explique Gargouri.