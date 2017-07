Tunisie: Aux couleurs de la Russie...

Le répertoire de cette troupe nationale russe, fondée en 2000, comprend des danses populaires classiques, modernes, le flamenco, le tango, les danses tziganes et orientales.

Son spectacle sera composé de plusieurs tableaux où la grâce des danseuses et la fougue des danseurs sauront conquérir les amateurs du genre. Un carnaval de rythme et d'énergie où les costumes flamboient, les bottes et les épées s'entrechoquent avec élégance.

En se basant sur la variété des traditions folkloriques les plus célèbres dans le monde ainsi que les diverses danses traditionnelles propres à plusieurs pays , le chorégraphe de la troupe a prévu des compositions chorégraphiques pleines d'originalité, de caractère et d'humour. Les danses trépidantes et vertigineuses d'Ukraine, la flamme des danseurs tziganes sont autant de thèmes qui ont pour but d'impressionner le spectateur et de l'emporter dans un monde de légende et de rêverie.

Le point de départ de cette tournée aura lieu le 16 juillet prochain avec la représentation d'un spectacle de danse au festival international de Gafsa, suivi le 18 juillet par un spectacle au festival international de Monsatir. La Troupe se déplacera ensuite à Kairouan, le 21 juillet, pour participer au Festival de Hajeb Laayoune.

Le 22 juillet la troupe donnera un spectacle dans le cadre du festival international de Mahres à Sfax puis se dirigera, le 23 juillet, à Sousse. Le lendemain 24, les danseurs russes se produiront au festival international de Hencha de Sfax.

Le 26 juillet, la troupe retournera à Sousse pour participer au festival international d'Aoussou. Le 27 juillet, elle donnera un spectacle à Moknine dans le cadre du festival Said Abou Baker.

La Troupe clora sa tournée avec un dernier spectacle qui aura lieu le 28 juillet prochain dans le cadre du festival de Krib à Siliana.

Un joli éventail de folklore russe et de traditions populaires mêlant beauté et harmonie. Un beau spectacle en perspective !