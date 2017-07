Pour fêter ses 80 ans, le Doyen Ndiaye a préféré-s'éloigner des lambris dorés de la capitale sénégalaise - aller se recueillir au tombeau du Prophète Mohamet (PSL), symbole de plénitude et de dévotion à satiété après tant d'années passées sur les braises ardentes de la profession. Confidentiel Afrique tient à travers ses lignes à rendre un vibrant hommage à cet homme plein d'humour et de générosité. Papa, l'Afrique est fière de votre parcours !!

Sans frontières et couleurs de la peau. L'homme, qui garde toujours la splendeur d'une carrière remplie, a présidé, pendant 10 longues années, aux destinées de le Banque africaine de développement dont il est aujourd'hui le président d'honneur. Le » Mohican », véritable vigie du décollage économique africain, n'a pas baissé les bras depuis la fin de sa mission à la tête de l'institution panafricaine. Il continue d'arpenter les couloirs des assemblées annuelles d.e la BAD, qui se tiennent dans les capitales africaines où sa présence fortifie la jeune génération d'administrateurs et de cadres de l'institution sise à Abidjan après sa délocalisation vers Tunis.

Le sénégalais Babacar Ndiaye ( 80 ans ) est l'un des plus célèbres financiers africains, connu pour son expertise pointue et sa générosité de partager son savoir avec les acteurs du monde de la finance. Avec sa disparition intervenue ce jeudi 13 juillet 2017, le continent africain et principalement la Banque africaine de développement ( BAD) perd une de ses illustres figures emblématiques. Confidentiel Afrique republie çi dessous l'article en guise d'hommage à ce Grand africain de la finance, paru dans une édition précédente novembre 2016.

Copyright © 2017 Confidentiel Afrique. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.