Afrique du Nord: Les félicitations de la Tunisie

Les deux parties ont, dans ce contexte, souligné l'importance d'assurer le suivi des résultats de cette visite et tirer profit des opportunités et perspectives prometteuses dont disposent les deux pays pour renforcer la coopération bilatérale.

Les deux ministres ont, par ailleurs, exprimé leur satisfaction du niveau privilégié des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays frères, notamment après la visite officielle effectuée par Khemaies Jhinaoui les 8 et 9 mars dernier, à Bagdad.

De son côté, le ministre irakien des Affaires étrangères a salué le soutien apporté par la Tunisie à son pays dans sa lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, soulignant l'importance de poursuivre la concertation et la coopération entre les deux parties afin de faire face aux menaces et défis sécuritaires actuels.

Jhinaoui a, à cette occasion, réaffirmé le soutien de la Tunisie aux efforts du gouvernement irakien pour éradiquer les organisations terroristes menaçant la sécurité et la stabilité de l'Irak et reprendre le contrôle du territoire irakien, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

