Tunisie: Les renforts arrivent...

Alors que bon nombre de joueurs sont annoncés ici et là qu'ils sont partants sous forme de prêt, dont Adem Rejaibi qui serait de retour au CAB la saison prochaine, l'Espérance de Tunis a annoncé via son site officiel qu'aucun joueur n'a été prêté pour le moment.

Un autre Youssef est annoncé lui aussi plus proche que jamais du Parc B. Il s'agit de Msakni qui a exprimé officiellement son envie de mettre fin à son expérience qatarie. Aux dernières nouvelles, les contacts vont bon train entre le joueur et le club. Si Youssef Msakni revient au Parc B, ce sera pour une saison sous forme de prêt, un transfert qui coûterait, toutefois, très cher.

Mais la direction de l'Espérance de Tunis ne compte pas s'arrêter à ces trois transactions. Dans les coulisses du club, on parle de plus en plus du retour de Youssef Blaïli. Les négociations sont à un stade avancé.

