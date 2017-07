Tunisie: ESS-FC Valence, reporté au 12 août

Le match amical international de football entre l'ES Sahel et le FC Valence, initialement prévu dimanche prochain à Sousse, a été reporté au mois d'août.

Une source étoilée a précisé que la décision de report du match fait suite à la demande du staff technique de permettre aux joueurs de l'ESS d'observer du repos et de gagner une semaine supplémentaire pour la préparation du championnat de Tunisie. La formation sahélienne, rappelle-t-on, a été battue par l'Olympique de Marseille, récemment en match amical disputé au stade Francis-Turcan à Martigues. L'OM a rapidement mené grâce à un but du Portugais Rolando (5e) avant que Hamza Lahmer ne rate l'égalisation en manquant un penalty à la 29e. En seconde période, les Olympiens ont réussi à doubler la marque par Valère Germain à la 62'.

Etoile-Ahly Tripoli en Egypte ?

Outre le championnat de la Ligue 1, l'équipe de la Perle du Sahel prépare également les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique où elle sera opposée à Al Ahly Tripoli vers la mi-septembre. Et à cet effet, Ahly Tripoli veut « recevoir» l'ESS en Egypte ! Al Ahly a ainsi sollicité la Confédération Africaine pour disputer son quart de finale de la Ligue africaine des champions en Egypte, et non pas en Tunisie quand il recevra l'Etoile Sportive du Sahel.