Tunisie: Jeridi, Oueslati et... - Recrues sur fond de flou...

Le départ de Ben Mustapha n'est pas quelque chose de facile à gérer. C'est un bon gardien qui a beaucoup progressé la saison dernière pour regagner la confiance de son staff; le retour de Charfi n'est pas la solution idéale, alors que la prestation de Atef Dekhili n'est pas du genre à rassurer.

Et comme les bons et expérimentés gardiens ne courent pas les rues, trouver un successeur à Ben Mustapha n'est pas quelque chose de facile. Rami Jeridi reste le plus évoqué; même s'il ne peut jouer en Coupe de la CAF, sa valeur et ses bonnes prestations au CSS font de lui une bonne affaire. Mais au CSS, on n'est pas près de le laisser partir malgré une clause libératoire pas très élevée (de l'ordre de 500.000 euros), mais ce ne sera pas une affaire aussi simple. Les dirigeants du CSS ont vite bougé et, d'après nos sources, ils comptent améliorer les avantages financiers de Rami Jeridi.

Un autre joueur dont on parle peu, mais qui peut être considéré comme une piste à explorer, c'est A. Oueslati. De retour de prêt d'Arabie Saoudite, il devrait être le bon remplaçant de Chénihi en cas de départ de ce dernier. De tempérament spécial, Oueslati a eu, au passé, une relation tendue avec le président du CA mais il reste néanmoins un joueur qui, en cas de retour, constitue un renfort appréciable.

Escalade...

C'est le flou total au CA, et ce n'est pas la première fois que cela se produit. On a un président qui s'est retiré et qui n'a pas réussi à faire passer son rapport financier lors de l'assemblée générale évaluative. Après avoir pensé à changer les statuts pour provoquer des élections, il fait marche arrière tout en abandonnant le navire d'une manière ou d'une autre. Il revient encore une fois pour gérer les affaires du CA, mais en même temps, le front dirigé par Hammadi Boussbiï ne lâche pas prise. Ce front, où on trouve plusieurs ex-présidentes du club et des dirigeants influents, n'entend pas s'arrêter là. Il poursuit sa bataille pour provoquer un changement au club, s'appuyant sur la démission de S. Riahi et du rejet du rapport financier. C'est aussi une histoire de clans, et d'interférences politiques.

Ce n'est pas seulement une question sportive. Cela dépasse de loin le cadre du CA. Et au moment où les clubs préparent soigneusement leur saison, le CA paraît stable avec un président qui engage des transactions, mais en réalité, c'est un flou total sur toute la ligne. Riahi va-t-il rester solide au poste face à un front solide d'opposition ?

Va-t-on assister à un changement profond à la tête d'un CA qui n'a plus de temps à perdre ? Le nouvel entraîneur, si Chiheb Ellili est limogé, va-t-il être hollandais ? Qui va débarquer après Ondama et Lartey ? Les prochains jours vont être déterminants, voire fatidiques avec une escalade attendue.