Tunisie: 18 matches au menu

Entre les stages hebdomadaires de Tunis et Sousse, le programme comprend trois phases préparatoires à l'étranger.

La première, du 17 au 21 août en Turquie, ponctuée d'une série de rencontres face à l'équipe du pays hôte.

La deuxième en Italie durant la première quinzaine du mois de septembre meublée par des tests contre des clubs de la Pro A.

La troisième, du 25 septembre au 2 octobre en France, au cours de laquelle l'équipe de Tunisie affrontera le club de Chaumont (champion de France) à deux reprises et prendra part au tournoi international organisé par ce même club.

Ainsi le nombre des rencontres amicales à disputer s'élève à dix-huit.

Les trois premiers matches auront lieu à Tunis face à la deuxième équipe de la Russie du 7 au 11 août.

Cette série de confrontations face à des adversaires réputés paraît, selon le DTN Kamel Rkaya, suffisante pour que l'équipe soit complètement compétitive et aille au Caire avec la ferme intention de se distinguer.

Dix-huit joueurs forment l'ossature de l'équipe, et quatorze seulement seront retenus pour les trois sorties.

Beach-volley : le circuit national démarrera le 23 juillet

Six villes côtières animeront le circuit national de beach-volley cet été 2017. Le tournoi inaugural aura lieu le dimanche 23 juillet à Hammamet alors que celui de la finale se tiendra le dernier dimanche du mois d'août. La Ftvb, autorités locales et partenaires officiels se sont associés pour faire de chaque tournoi un évènement sportif attractif et séduisant. Fans de la discipline, vacanciers et visiteurs combleront les tribunes des stades dressés sur les plages des villes concernées pour vivre des moments intenses et partager la joie des vainqueurs.

Chaque équipe est sur le point de finaliser les formalités d'inscription conformément aux règlements de l'épreuve.

Le circuit sera doté d'un prix intéressant et des récompenses de valeur seront octroyés aux vainqueurs, ce qui va primenter la course de qualification à la phase finale. L'enjeu laisse présager des débats chauds et des spectacles de qualité.

La programmation du circuit de cet été est marquée par trois points négatifs. D'abord, la courte durée de l'épreuve. On a l'habitude de donner le coup d'envoi début juillet et d'organiser la finale à la mi-septembre. Ensuite, la mise à l'écart de Haouaria souvent présente alors que sa contribution dans le développement du beach-volley est évidente. Enfin, l'absence des dames. Pourtant, la date du 13 août qui coïncide avec la fête nationale de la femme devrait être réservée aux volleyeuses. Voici le calendrier :

- 23 juillet à Hammamet

- 30 juillet à La Marsa

- 6 août à Sousse

- 13 août à Kélibia

- 20 août à Bizerte

- 27 août à Hammam Ghezaz (finale)

Chaffar, un avant-goût

Sfax abritera pendant les deux jours de ce week-end le tournoi international de l'amitié en beach-volley. La plage de Chaffar accueillera deux compétitions. La première rassemblera seize équipes professionnelles, la deuxième regroupera des vétérans.