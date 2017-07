Tunisie: Un excellent placement

Les JED (Journées européennes de développement), principal forum européen d'échange sur les problématiques liées au développement, ont consacré toute une session à ce sujet. Organisées par la commission européenne, les JED rassemblent annuellement la communauté du développement, pour un partage d'idées et d'expériences, de sorte à inspirer de nouveaux partenariats et des solutions innovantes aux défis les plus urgents du monde.

L'événement des JED qui a donc eu lieu du 7 au 8 juin 2017 à Bruxelles sur le thème « Investir dans le développement »a accueilli 8 000 participants du monde du développement, à l'échelle internationale, qui ont pris part à plus de 120 sessions tenues en deux jours seulement. Arterial Network, ce réseau qui regroupe divers acteurs du secteur culturel originaires de tout le continent africain, était l'un des partenaires officiels pour le débat sur le thème « Investir dans la créativité : l'avenir, c'est maintenant ».

Ce débat a permis d'explorer les tendances relatives au développement humain, à la croissance inclusive et aux sociétés durables, ainsi qu'une session de réflexion portant sur « La co-innovation dans les arts et culture pour le développement» qui s'est penchée sur les investissements dans les foires, les partenariats avec de multiples parties prenantes, les nouvelles politiques et les modèles d'affaires.

Représenté par Daves Guzha (membre d'Arterial et trésorier), Arterial Network a également participé à la sixième session ordinaire de l'Unesco de la Conférence des Parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005 (12-15 juin 2017).

Parmi les temps forts de cette conférence, figuraient les treize résolutions adoptées, l'adoption des directives opérationnelles sur la mise en application de la Convention dans le domaine numérique, la présentation des nouveaux rapports quadriennaux périodiques (2015 et 2016) et le Rapport mondial 2015 -- Repenser les politiques culturelles : dix ans de promotion de la diversité des expressions culturelles pour le développement -- ainsi que l'élection de 12 nouveaux membres au sein du Comité intergouvernemental et l'identification des activités futures dudit comité.