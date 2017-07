Madagascar: Services d'état-civil - Problèmes récurrents...

L'état-civil a un rôle prépondérant à jouer dans la société. Dans la mesure où il définit clairement les faits relatifs aux personnes.

Malheureusement, l'on constate que dans de nombreuses communes, les services d'état-civil n'ont pas ce rôle particulier, pour répondre aux exigences des contribuables comme en témoignent ces problèmes récurrents liés principalement à l'aspect organisationnel et à l'insuffisance, voire l'absence de moyens. Le renforcement des capacités du personnel de l'état-civil, constitue avant tout un des préalables pour le bon fonctionnement des services. Or ces derniers temps, avec la création de nouvelles communes, les besoins en formation se font cruellement sentir. Des besoins fortement exprimés à la base que l'Etat à lui seul ne peut assumer pleinement sans l'appui des partenaires techniques et financiers. Pour ces derniers, bon nombre d'entre eux ne peuvent agir autrement aussi, dans la mesure où leurs axes d'interventions sont limités au préalable.

L'insuffisance de moyens matériels à laquelle doivent faire face les services chargés de l'état-civil dans les communes en général et rurales, en particulier, devant les exigences d'une démographie sans cesse galopante, n'est pas pour instaurer des conditions favorables de travail, surtout pour les nouvelles communes dont le manque de matériel est flagrant. Quant à eux, les contribuables devront faire preuve dans bien des cas, d'une patience extrême avec parfois le manque de civilité où la corruption est le maître-mot. L'infrastructure n'est pas en reste de ces problèmes récurrents.

Comme illustre ce bureau du service de l'état-civil d'une commune rurale qui ne dispose tout juste que d'une surface de moins de 10m² pour recevoir le public, faire les actes, les archiver, non à l'abri des intempéries. La transmission des doubles des registres au tribunal, ne constitue pas pour la majorité des communes une préoccupation bien particulière à cause d'un personnel restreint. Rendant ainsi, tant au niveau des communes qu'au niveau des tribunaux, des recherches infructueuses pour les différents actes, au détriment de personnes qui se sont vues soudainement retirer leur état... d'âme et remuer ciel et terre pour pouvoir se faire entendre à travers un jugement supplétif.