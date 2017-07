Madagascar: Garde présidentielle - Dotée de nouveaux bâtiments

Au vu de ces différentes dotations, les membres de la garde présidentielle ont été gâtés par le chef suprême des forces armées. Et c'est normal dans la mesure où elle compte également dans ses rangs sa garde rapprochée. Toujours à propos des hommes en treillis, un décret portant inscription au tableau d'avancement, promotion et nomination des officiers de carrière des forces armées au titre de l'année 2017 a été pris vers le début du mois de juin.

Les éléments de la garde présidentielle se sont vus ainsi attribués d'un dortoir pour 72 personnes, un réfectoire pour 250 personnes. Le terrain de sport et le poste de police ont été également rénovés. C'est le couple Rajaonarimampianina qui a procédé à leur inauguration. Lors de son allocution, le chef suprême des forces armées a déclaré que « cette fois-ci, c'est dans notre domaine qu'a lieu une inauguration. L'objectif est d'aménager le site, de démontrer que l'on pouvait construire de nouvelles infrastructures et procéder à de la réhabilitation dans le même temps ».

