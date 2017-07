Madagascar: Café de la Gare - Kenny Wesley et Steph Ramby, enfin !

Au Café de la Gare pour ce 14 juillet, fête nationale française ne rime pas avec variété française.

Car pour cette soirée, ce sera le duo très attendu malgacho-américain, Steph Ramby et Kenny Wesley, qui animeront la soirée pour une ambiance des plus souls. Avec ses quelques apparitions sur la scène malgache depuis le début de cette année, Kenny Wesley a conquis son public. Avec un rendez-vous manqué, ses fans ont attendu de pied ferme que cette occasion se renouvelle.

Chose promise, chose due, il revient donc et assurera cette prestation avec Steph Ramby, qui ne cesse, lui non plus, d'acquérir de plus en plus de fans. Ce vendredi soir donc, place à un répertoire soul et r'n'b avec deux chanteurs aux voix d'or qui vont faire chavirer les cœurs. Ceux qui ont assisté aux précédentes représentations pourront le confirmer, l'ambiance a été au top. Et cette soirée promet encore plus de couleurs !