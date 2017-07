Madagascar: Shell Extra Challenge - La deuxième étape à Toamasina

Et de deux pour Shell Extra Challenge. En effet, la deuxième étape du concours sur l'économie de carburant, organisé par Vivo Energy, la société qui distribue le carburant Shell aura lieu à Toamasina du 14 au 16 juillet prochain. Pour rappel, la première étape a déjà eu lieu à Antsirabe. Alors que le troisième concours se tiendra à Antananarivo du 28 au 30 juillet prochain.

Le jeu consiste à mettre en compétition les utilisateurs des carburants différenciés Shell Super Extra et Shell Diesel Extra pour vivre une expérience unique visant à économiser du carburant. Les participants ont été tirés au sort dans chaque ville après une formation en conduite défensive et économique. Ils ont ensuite été pré-qualifiés avec des tests de conduite, psychotechniques et pratiques, la sécurité routière demeurant l'une des priorités pour Vivo Energy Madagascar. Vivo Energy Madagascar a ensuite mis à leur disposition une Suziki Jimny neuve avec du carburant Shell Super Extra dans laquelle ils ont parcouru un trajet d'environ 50 km préalablement délimité. L'heureux gagnant, qui a parcouru le trajet en utilisant le moins de carburant, a remporté un an de carburant gratuit. Les gagnants des trois villes participantes s'opposeront en finale et le grand gagnant repartira avec une Suziki Jimny neuve commercialisée par SICAM, partenaire de l'évènement.

Introduits à Madagascar en décembre 2015, les carburants différenciés Shell Super Extra et Shell Diesel Extra ont fait beaucoup d'heureux conducteurs en offrant des avantages inégalés tels que la possibilité de parcourir plus de kilomètres, au même prix, tout en protégeant leurs moteurs. La qualité de ces carburants différenciés est la même que celui distribué partout ailleurs dans le monde. Ces carburants ont été conçus en suivant une formulation unique après plus de 100 ans de recherche dans les laboratoires de Shell.