Madagascar: Football - Les Barea se rassurent

Le match test des Barea d'hier à Mahamasina se voulait rassurant avec une large victoire de 4 buts à 2 devant l'Adema. C'est en tout cas bon signe avant le match de dimanche face au Mozambique. Victoire des Barea par 4 buts à 2 lors d'un match test qui les opposait à L'AS Adema qui a le mérite d'avoir joué pleinement le jeu dans son rôle de sparring-partner.

La passe de huit. Mieux encore, les gars d'Ivato parvenaient à mener au score car après le premier but de Nono (15e) pour les Barea, Babou, l'ancien d'Elgeco Plus, et Voavy Kassa ont marqué dans un silence de cathédrale, preuve si besoin est que le public prend désormais faits et causes pour ce onze malgache invaincu en sept sorties et qui va peut-être réaliser la passe de huit pour dimanche. Ce soutien prévisible de Mahamasina se révéla payant car tour à tour, Bila, Bela et Dan ont marqué sous les visas d'une assistance fournie.

Et à cette allure, Mahamasina risque de ne pas pouvoir contenir tous les passionnés du football.

Trio comorien. Prudent, le staff technique des Barea sait qu'il n'aura pas droit à l'erreur. Logique donc si à la suite de cette entame de match difficile dominée par l'Adema, il a appelé à la rescousse, le stoppeur de la CNaPS, Lanto, mais également le gardien de Tana Formation sans pour faire passer le message comme quoi ni Johnny et encore moins le portier Leda ne sont pas des titulaires indiscutables. L'enjeu étant de taille car consiste à qualifier pour la première fois Madagascar à une phase finale de la CHAN 2018 au Kenya.

Reste à espérer que le trio comorien qui va officier dimanche consent à agir à la régulière car on a encore en mémoire la manière dont la fédération de football de ces îles a délibérément entretenu le flou lors de la campagne pour les élections à la CAF. La question est de savoir si entre temps, le président Ahmad a su reconquérir les Comores. Croisons les doigts car ce serait bête d'échouer à domicile avec les risques de débordement qu'une défaite peut entraîner.