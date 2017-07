Madagascar: La tentation de la prise de mesures dictatoriales

Le coup de semonce de samedi dernier a été ressenti par le régime d'autant plus douloureusement que ce dernier ne s'y attendait pas. La réaction de l'équipe qui entoure le chef de l'Etat paraît donc disproportionnée. Elle a décidé de cibler tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont tentés de défier son autorité.

La manifestation qui s'est déroulée à l'occasion de la célébration du 15e anniversaire du TIM a surpris le régime qui avait utilisé tous les subterfuges pour l'empêcher. La marée humaine qui a déferlé dans les rues de la capitale fut un véritable pied de nez à ce pouvoir décidé à ne tolérer aucune contestation. Jusqu'à présent, les menaces avaient porté leurs fruits, mais cette fois-ci, la population n'a pas voulu se laisser intimider. C'est sur le plan psychologique que les autorités ont été défaites. Aucune exaction n'a eu lieu, obligeant les forces de l'ordre à une certaine retenue.

La démonstration faite par l'ancien président a été ressentie comme un véritable affront en haut lieu et toutes les déclarations faites depuis le début de la semaine montrent que tout va être fait pour que cela ne se reproduise plus. Les zélateurs du régime n'ont pas mâché leur mot. On sent un certain raidissement du pouvoir. L'ancien président est le premier à être ciblé par les attaques qui ne sont pour l'instant que verbales. Ceux qui sont tentés de contester le régime doivent maintenant être sur leurs gardes. Le syndicat des magistrats qui a lancé son mouvement de grève a été l'objet d'un communiqué qui déconsidère son action. Ses membres, cependant, affirment qu'ils sont solidaires et que leur mouvement est suivi par la majorité d'entre eux. Une sorte de campagne de dénigrement est en train d'être lancée.

C'est somme toute de bonne guerre de la part du régime, mais cela ne peut occulter le fond d'un problème que le pouvoir n'a pas résolu jusqu'à présent. D'autres foyers de contestation sont en train de s'allumer un peu partout, mais les autorités ont l'intention de les éteindre de toutes les manières possibles. La tentation est d'autant plus grande pour elles qu'elles ne maîtrisent pas une situation de plus en plus incontrôlable.