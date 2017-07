Madagascar: Partenariat MEN / Secteur privé - Trois conventions de partenariats en soutien au système éducatif

Le ministère de l'Education Nationale élargit sa liste de partenaires. La signature de trois conventions de partenariat effectuée hier entre aussi bien dans le cadre de cet élargissement de partenariat mais également et surtout, dans l'optique d'améliorer le système éducatif malgache.

La première, signée entre le ministère et le groupe Filatex consiste en la construction de nouvelles infrastructures scolaires au sein de l'EPP Ivandry. Une initiative qui entre dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale dudit groupe qui a récemment démontré, par la réhabilitation de l'EPP d'Andrefanambohijanahary, son engagement dans la lutte pour un meilleur système éducatif malgache. La deuxième convention quant à elle touche un aspect plus ou moins particulier en ce sens qu'elle consiste à une autorisation faite par le ministère de l'Education Nationale de mettre en œuvre des diagnostics de l'autisme dans dix écoles réparties dans toute l'île.

Signée entre le ministère et l'association Autisme Madagascar, ladite convention entend rendre possible l'égalité des chances pour tous en matière d'éducation. Mbolatiana Raveloarimisa, présidente fondatrice d'Autisme Madagascar a fait savoir que 99% des enfants autistes ne sont pas scolarisés en raison de leur état. La signature de la convention ambitionne dans ce cas de donner à certains d'entre ces enfants la chance d'être scolarisés. Et la dernière et non la moindre, la convention signée entre le MEN et la banque BNI Madagascar correspond à un accompagnement des fonctionnaires pour leur bancarisation.