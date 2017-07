La deuxième édition du salon de la Responsabilité sociétale de l'Entreprise et des Indicateurs de développement durable se tient depuis hier au Carlton Anosy.

Il fera intervenir toutes les parties prenantes de la RSE et du développement durable, deux concepts et démarches que tous connaissent, mais que bien peu comprennent. La première édition en 2016 a permis de publier un « guide d'orientation RSE et développement durable ». Cette édition 2017 s'attèlera elle à rentabiliser les acquis du salon RSE-IDD 2016 tout en renforçant l'engagement des acteurs dans leurs démarches respectives dans ces domaines.

Groupe STAR. En tant que sponsor gold de l'évènement, le groupe Star démontre son appui et son adhésion à la promotion de la RSE et des IDD. Durant sa présence au salon, il mettra en avant ses actions citoyennes-canalisées à travers quatre axes : le social, la santé, l'éducation et l'environnement- et son programme de promotion de l'agro-industrie inclusive, à travers le projet MALTO.

Par ailleurs, le salon propose aussi tout un panel de conférences axées sur la RSE et l'IDD. Le groupe STAR y participera à travers deux conférences. D'une part, une conférence intitulée « Employabilité et insertion professionnelle des jeunes », donnée par Cédric Rafalimanana, Responsable recrutement. Et d'autre part, une autre intitulée « L'agro-industrie, jamais sans les paysans », par Karine Razafindrakoto, Responsable Communication externe.