Soudan: Sanctions économiques - Khartoum suspend ses discussions avec Washington

Les sanctions américaines contre le Soudan avaient été imposées il y a 20 ans pour son soutien présumé aux islamistes dont le chef d'Al-Qaïda Oussama Ben Laden, tué dans un raid américain au Pakistan en mai 2011. Washington justifiait également ces mesures en accusant Khartoum d'avoir recours à la politique de la terre brûlée contre une minorité ethnique rebelle au Darfour, province de l'ouest du Soudan en proie à un conflit meurtrier depuis 2003. Cette guerre a fait plus de 300.000 morts et 2,5 millions de déplacés, selon l'ONU.

La veille, Omar el-Béchir avait suspendu avec Washington les discussions sur la levée totale des sanctions américaines imposées à Khartoum depuis 1997, mécontent de leur prolongation par le président Donald Trump pour une durée de trois mois. En janvier, l'ancien président américain Barack Obama avait levé certaines sanctions frappant Khartoum mais avec une période d'examen - s'achevant le 12 juillet - avant une éventuelle suppression complète de toutes ces mesures punitives. Pour obtenir cette levée, Khartoum devait répondre à une feuille de route en cinq points, parmi lesquels figurent la fin du soutien aux groupes rebelles au Soudan du Sud, la fin des hostilités dans les provinces du Darfour, du Nil-Bleu et du Kordofan-Sud et une coopération avec le renseignement américain contre le terrorisme.

« Ceux qui ont pris cette décision (de prolonger les sanctions) devront assumer la responsabilité de toute conséquence politique ou sécuritaire résultant de cette décision », a affirmé à la presse, le vice-président du parti du Congrès national du chef de l'Etat. « Cette décision va encourager les rebelles et des groupes armés à (...) perturber la sécurité au Soudan et dans la région », a ajouté Ibrahim Mahmoud.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.