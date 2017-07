Tunisie/Algérie: Abdelmoumen Djabou - L'Algérien très courtisé par l'Espérance de Tunis

Abdelmoumen Djabou pourrait quitter le nid de l'Aigle Noir de Sétif pour rejoindre un championnat qu'il connait bien. En effet, l'international algérien de de l'Entente Sportive de Sétif a reçu une offre de la part d'une formation tunisienne.

La chaîne Annahar d'Algérie a indiqué mercredi 12 juillet que l'attaquant de l'Aigle Noir sétifien, a reçu une offre de l'Espérance Sportive de Tunis. L'algérien et ancien joueur du Club Africain, est courtisé par l'Espérance. La formation Sang et Or n'a jamais caché son intérêt pour ce joueur et elle a souvent tenté de le recruter.

Selon Le Buteur, les Espérantistes sont donc revenus à la charge, mais cette fois-ci, les contacts auraient déjà été établis avec Abdelmoumen Djabou en personne. Le joueur algérien croit même savoir que les premières négociations auraient débuté en Tunisie, là où Djabou passe ses vacances.

De toutes les manières, l'EST va d'abord essayer de convaincre le meneur de jeu sétifien avant d'établir le contact avec la direction de l'Entente. Abdelmoumen Djabou devra prendre sa décision afin de fixer sa prochaine destination. Le Fennec pourra donc évoluer une seconde fois en Tunisie avec les couleurs Sang et Or, après une première expérience avec le Club Africain.