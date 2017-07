Cameroun: Opération Epervier - L'affaire Vamoulké, un an après

Le Cameroun est une nouvelle fois de plus endeuillé par une attaque terroriste dans l'extrême-nord du pays.… Plus »

Polycarpe Abah Abah, ancien directeur général des Impôts et Antoine Essomba, l'ancien directrice de Crtv Marketing and Communication Agency seront jugés dans la même affaire.

La deuxième infraction retenue contre Amadou Vamoulké concerne un détournement de 595 millions FCFA. Cette somme a été débloquée par la Crtv pour la mutuelle des personnels de la direction générale des impôts. Ce montant avait été sorti en exécution du protocole d'accord signé en 2010 entre Gervais Mendo Ze et Polycarpe Abah Abah, Dg des Impôts. Le paiement de ce protocole d'accord avait été suspendu par Ahmadou Vamoulké un an après sa nomination comme Dg de la Crtv.

Malgré cela, l'ancien Dg a été inculpé pour détournement de deniers publics. En plus de cela, l'instruction a été bouclée un an après, largement au- delà du délai de six mois prescrit par la loi.

Ce dossier Vamoulke suscite encore quelques curiosités. Certaines sources proches de l'affaire font savoir qu'avant de boucler l'instruction judiciaire, les juges ont envoyé plusieurs rapports à leur hiérarchie dans lesquels ils expliquaient n'avoir pas pu démontrer comment Amadou Vamoulké a pu intervenir au gonflement de la redevance audio-visuelle à lui imputé. Les quatre experts commis par le Tcs ont eux aussi pu démontrer qu'Amadou Vamoulké ne pouvait pas manipuler un compte logé au Trésor public et non à la Crtv.

