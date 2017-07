Burkina Faso/Algérie: Ousmane Jr Sylla - Le Burkinabé rejoint le CS Constantine (D1 Algérie)

Ousmane Jr Sylla quitte le Burkina Faso pour l'Algérie. Le milieu de terrain défensif du Rail Club du Kadiogo s'est engagé avec le CS Constantine. L'Etalon du Faso a paraphé, dans la soirée mardi, le contrat le liant au CSC pour une durée de 3 ans selon nos confrères du Buteur.

Remarqué lors des matchs ayant opposé le RCK à l'USMA dans le cadre de la Ligue des champions de la CAF, le joueur, âgé de 26 ans, est d'ores et déjà annoncé comme le futur catalyseur de l'équipe.

« Je suis au CSC et tout est rentré dans l'ordre avec mon manager qui a trouvé un accord avec la direction du CSC. Je suis heureux d'être ici en Algérie et au CSC, et j'espère ramener un plus pour ce grand club, a confié Ousmane Jr Sylla dans des propos relayés par Le Buteur. Après les matchs face à la sélection du Chili, j'ai reçu un appel d'un agent de joueurs algérien, qui m'a proposé de jouer au CSC. J'étais très intéressé et j'ai accepté le challenge avec plaisir et les choses se sont accélérées par la suite. C'est clair, j'ai fait des recherches sur ce club et j'étais émerveillé par ses supporters, sans oublier un stade de qualité et toutes ses infrastructures dont dispose ce club. J'ai eu aussi des échos favorables du championnat d'Algérie auprès de mes coéquipiers en sélection Diawarra et Malo qui m'ont dit que les joueurs algériens sont connus pour leur technique, » a ajouté le joueur avant d'évoquer ses objectifs avec Constantine. « Je veux réussir avec le CSC, et je suis quelqu'un d'ambitieux qui veut aller de l'avant et décrocher un contrat professionnel en Europe. Je veux aussi continuer à faire partie de la sélection de mon pays. D'ailleurs, je m'apprête à prendre part à un tournoi en Thailande avec le Burkina Faso. »

Ousmane Jr Sylla est devenu la 3eme recrue estivale du CS Constantine après la signature du gardien de but internationale, Chamseddine Rahmani (ex-MOBejaia) et l'avant-centre Mouhamed Amine Abid (ex-NA Hussein Dey).