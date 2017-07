Ghana: Frank Acheampong - Le Ghanéen rejoint finalement la Chine

Le gaucher, milieu polyvalent, est arrivé au Sporting en janvier 2013 en provenance du club thaïlandais de Buriram United. International ghanéen de 23 ans, Frank Acheampong s'est régulièrement illustré en Europa League. La saison dernière, il avait marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives en 12 rencontres sur la scène européenne. Le joueur était un titulaire indiscutable chez les champions de Belgique. Il a joué plus de 160 matchs avec les Mauves.

Le latéral ghanéen était cité depuis plusieurs jours en Chine du côté du Tianjin Teda, où il gagnerait quatre fois le salaire offert actuellement à Anderlecht. Frank Acheampong, qui faisait partie des joueurs qu'Anderlecht ne retiendrait pas en cas d'offre, va finalement bel et bien rejoindre le Pays du Soleil Levant... en prêt, annonce la Dernière Heure. Son transfert n'a pas encore été officialisé par les deux clubs mais cela ne saurait tarder. Des sources proches du joueur ont confirmé son envie de voir le deal se réaliser. Il sera prêté pour six mois en Chinese Super League. Un contrat qui sera assorti d'une option d'achat. Un choix qui semble bizarre pour beaucoup mais qui s'explique pour trois raisons liées à son nouveau club.

Comme annoncé, Frank Acheampong va bel et bien rejoindre le club chinois de Tianjin Teda, mais pas sous la forme d'un transfert définitif. En effet, Anderlecht prête le Black Star en Chine. Le Ghanéen va porter les couleurs de Tianjin pendant les six prochains mois.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.