Cote d'Ivoire: 2 ans après son arrestation, l'ex-ministre Assoa Adou devant la justice

Les détenus ont ensuite été appelés par la sécurité à se tenir debout, en ligne, face à la Cour. Elle doit juger Assoa Adou pour complot contre l'autorité de l'Etat, organisation de bandes armées, détention illégale d'armes à feu et de munitions et complicité d'attentat contre l'autorité de l'Etat. De lourdes accusations pour lesquelles il est emprisonné depuis deux ans.

Côté défense comme côté accusation, les avocats sont tous présents et nombreux dans le box. Et au centre de toutes les attentions, l'accusé Assoa Adou est apparu dans la salle fatigué, mais souriant. Les traits tirés, l'ancien ministre a salué brièvement ses partisans sous les flashs de quelques photographes, avant de s'asseoir aux côtés de ces sept co-accusés.

En Côte d'Ivoire, après un dernier report, le procès d'Assoa Adou s'est bel et bien ouvert devant la cour d'assises d'Abidjan, ce jeudi 13 juillet. L'ancien ministre et ancien directeur de campagne de l'ex-président Laurent Gbagbo est en prison depuis janvier 2015.

