Il s'est ouvert dans la matinée d'hier, mercredi 12 juillet 2017 au Salon Congo de Pullman Grand Hôtel, les travaux de la 3ème édition du Forum national des Ministres et Chefs de divisions provinciaux en charge du genre.

C'est le Ministre d'Etat en charge des Relations avec le Parlement, Jean-Pierre Lisanga Bonganga qui a ouvert ces assises au nom du Premier, Ministre Bruno Tshibala Nzenzhe. Patronne de la cérémonie, la Ministre du Genre, Enfant et Famille, Chantal Safou Lopusa a, lors de son discours, exprimé son vœu de voir ces assises accouchées des recommandations réalistes et réalisables. Aussi, la Patronne du Genre, Enfant et Famille a salué l'appui financier du PNUD et de l'ONU-Femmes qui a permis la mise en œuvre de nombreux programmes et projets visant la promotion de la femme et l'égalité des sexes à Kinshasa et dans toutes les autres provinces du pays.

Fort de cet aspect de chose, Chantal Safou Lopusa soutient l'hypothèse selon laquelle la Coordination et le suivi de la mise en œuvre de ces programmes et projets exigent la mise en place d'un mécanisme institutionnel coordonné de la promotion de la femme et de l'égalité des sexes.

C'est d'ailleurs, à en croire ses propos, le sens qu'il faut donner aux présentes assises qui vont permettre aux ministres provinciaux et chefs de divisions qui ont le genre dans leurs attributions de réfléchir pendant trois jours. Sans détour, le Ministre du genre, Enfant et Famille a profité de l'occasion pour remercier et féliciter tous ceux qui travaillent avec ardeur à la promotion des droits de la femme, en général, et pour la tenue de ces assises, en particulier. «Je pense ici, aux cadres et agents de mon Ministère, qui ont tout donné pour que nous nous réunissions aujourd'hui.

Mon vœu le plus ardent est que ce forum de tous les acteurs du genre devienne, effectivement, un cadre de réflexion, d'évaluation, d'orientation et de planification stratégique en vue de coordonner nos différentes actions pour un monde 50/50, à l'horizon 2030. De même, j'invite tous les Ministres et Chefs de divisions provinciaux, en charge du genre, à réfléchir sur les mécanismes devant assurer une plus grande implication technique et financière du Gouvernement central et des gouvernements provinciaux à la tenue de ce Forum», a-t-elle déclaré lors de son allocution.

Peu avant de clore son propos, elle a exprimé un vif souhait, celui de voir les présentes assises amener les uns et les autres à resserrer les liens, à travers un travail assidu durant ces trois jours, pour ne privilégier que l'intérêt de la femme, et le bien-être de toute la nation congolaise, car ensemble, insiste-t-elle, nous arriverons à des grandes réalisations. Ouvert ce mercredi 12 juillet au Salon Congo du Pullman Grand Hôtel Kinshasa, ces assises vont se clôturer, sauf changement de dernière minute, ce vendredi 14 juillet 2017 dans l'après-midi. Ci-dessous, l'intégralité du discours de Madame le Ministre du Genre, Enfant et Famille !