Cameroun: Promotion de l'approche genre - Les efforts du pays primés

Le Prix panafricain du service public (PPSP) reçu à Rabat par le ministre de la Promotion de la femme et de la Famille a été présenté hier au Premier ministre, chef du gouvernement.

Le Cameroun a reçu la prestigieuse distinction du Prix panafricain du service public (PPSP). Précisément dans la catégorie « Promotion de l'approche genre dans la Fonction publique ». C'était au cours de la deuxième édition de ce rendez-vous organisée le 5 juillet dernier à Rabat au Maroc, à l'initiative du Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Développement (CAFRAD). Le jury a honoré notre pays pour les efforts déployés en vue de la représentativité de la femme dans l'administration. Le prix a été remis à la ministre de la Promotion de la femme et de la Famille (MINPROFF), le Pr. Marie-Thérèse Abena Ondoa, qui l'a présenté hier au Premier ministre chef du gouvernement, Philemon Yang.

C'était en présence du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Michel Ange Angouing et de sa collègue de l'Education de base, Youssouf Hadidja Alim. Le jury du CAFRAD a évalué le Cameroun sur quatre points : la promotion de l'approche genre dans la Fonction publique, la facilitation de la parité entre hommes et femmes dans la prestation des services publics, la modernisation de l'administration et la mise en place d'un nouveau concept facilitant l'accès des femmes aux postes de responsabilité. A ce sujet, la MINPROFF a présenté un instrument de plaidoyer en faveur de la nomination des femmes au poste de prise de décision au Cameroun, intitulé « Palmarès genre ».

Ce projet financé par l'UNESCO est implémenté dans les institutions telles que la présidence de la République, le Sénat, l'Assemblée nationale, les Services du Premier ministre, ainsi que dans les organismes publics et parapublics. Grâce aux enquêtes et résultats de cet outil, l'administration camerounaise a intégré dans ses mécanismes, des innovations qui répondent aux besoins spécifiques de la femme. De plus, des avancées ont été notées dans les politiques de recrutement, de promotion, de formation, et de gestion des carrières. Ceci en vue d'augmenter le nombre de femmes dans la Fonction publique, ainsi que leur accès aux postes de responsabilité et postes de prise de décision.