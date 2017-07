Cameroun: Santé - Le second souffle de la pneumologie

Le Cameroun est une nouvelle fois de plus endeuillé par une attaque terroriste dans l'extrême-nord du pays.… Plus »

«La quantité des travailleurs a augmenté, mais le travail est toujours abondant parce que notre population augmente et parce que nous avons un ratio nombre de spécialistes par nombre d'habitants encore insuffisant. Il nous faut en conséquence multiplier par 100 la production des spécialistes pour essayer de couvrir le pays et atteindre le résultat escompté. » Pour le Pr Emmanuel Afane Ze, secrétaire technique au ministère de la Santé publique, c'est là l'un des défis de la pneumologie. Défi évoqué lors du deuxième congrès de cette branche de la médecine les 7 et 8 juillet 2017 à Douala, organisé par la Société camerounaise de pneumologie (Scp).

