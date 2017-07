Cameroun: Accès aux statistiques - Internet au service des usagers

Le Cameroun est une nouvelle fois de plus endeuillé par une attaque terroriste dans l'extrême-nord du pays.… Plus »

La plateforme SGDD-A s'appuie sur quatre principales dimensions statistiques : la dimension données qui a trait aux informations économiques, financières et sociodémographiques, la dimension qualité des données diffusées, celle portant sur l'intégrité et la dimension qui concerne la diffusion. Investisseurs, agences de notation, universitaires, tout le monde peut se connecter aux Open data du système.

En les consultant, l'utilisateur peut obtenir les données relatives aux échanges commerciaux, aux indices de prix à la consommation pour ce qui est de l'INS, aux avoirs de réserves officielles et autres indicateurs d'agrégats monétaires pour le cas de la BEAC et les indicateurs de croissance ainsi que les comptes nationaux en ce qui concerne le FMI. En présentant officiellement cet outil hier à Yaoundé en présence de Duprince Tchokote, représentant du FMI, Joseph Tedou, directeur général de l'INS, est revenu sur les enjeux y relatifs. « Le SGDD-A est un instrument de coordination de la production statistique. A travers lui, nous avons voulu répondre au besoin récurrent d'accès aux informations statistiques notamment dans le secteur macroéconomique », a-t-il déclaré.

Le public peut acquérir les données économiques et financières du pays à travers un système général de diffusion conçu par l'Ins, la Bad et le Fmi

