Ile Maurice: Plus de 7 700 postes à pourvoir dans la fonction publique

On s'active au sein de la fonction publique.

Le Senior Chief Executive Kandasamy Pather a émis une circulaire à la fin de la semaine dernière pour remplir près de 7 700 postes vacants, d'ici la fin de l'année financière.

Les chefs de département ont été priés d'accélérer le processus de recrutement. Les fonctionnaires qui doivent monter en grade occuperont leur poste à titre temporaire en attendant la confirmation de la Public Service Commission ou de la Disciplined Forces Service Commission.

C'est le ministère de la Santé est le plus gros pourvoyeur d'emplois dans le cadre du présent exercice financier. Environ 2 180 postes vacants sont disponibles. Parmi eux, 338 postes de Medical Officers et Senior Medical Officers. En outre, 338 infirmiers et 312 Health Care Assistants de plus seront recrutés bientôt. La lutte contre le diabète étant une des priorités du ministre de la Santé, 20 nouveaux postes de Specialised Nurses sont disponibles.

En deuxième position, on retrouve l'Éducation qui doit remplir 1 700 postes. En sus d'être à la recherche de 24 nouveaux adjoints au maître d'école, le ministère a besoin de 150 enseignants stagiaires, au primaire, ainsi que 158 enseignants en Holistic Education et 191 Support Teachers. Au secondaire, 236 postes d'enseignants sont à pourvoir ainsi que 44 pour les enfants handicapés. À noter que 313 travailleurs manuels seront recrutés pour le primaire et 80 autres postes additionnels sont disponibles pour le secondaire.

403 constables

En ce qui concerne la police le ministre mentor devra trouver 1 000 candidats pour remplir différents postes. Parmi eux, 403 constables, hommes et femmes y compris. Les autres postes seront remplis à travers des examens et promotions automatiques. Les sergents seront promus bientôt. Il y a entre 50 et 100 postes libres actuellement à ce niveau. Du côté des prisons, plusieurs postes ont été créés à la suite du Budget 2017-18. Ils sont une centaine, répartis dans la hiérarchie du service pénitentiaire.

Le Prime Minister's Office arrive loin derrière avec près de 470 postes à remplir, dont la plupart dans l'administration. Les autres ministères envisagent, eux, de remplir les postes disponibles en interne avant de faire appel à des candidats externes. Pour l'heure, certains fonctionnaires assument leur nouveau poste sans en être officiellement le titulaire. Ces cas seront régularisés bientôt. Les postes remplis seront officialisés sous le Civil Establishment Order. Ceux qui se sentent lésés après cet exercice peuvent faire appel devant le Public Bodies Appeal Tribunal. L'instance rendra son verdict dans un délai d'un an. Au cas contraire, le fonctionnaire recruté sera confirmé à son poste.