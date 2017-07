Ile Maurice: Paul Lam Shang Leen à Noor Hussenee - «Est-ce que votre numéro est placardé à la prison ?»

Mauvais quart d'heure pour l'avocat Noor Hussenee devant la commission d'enquête sur la drogue, ce jeudi 13 juillet.

Selon la commission, l'avocat a eu de nombreuses conversations téléphoniques avec des prisonniers, dont Siddick Islam. «I am shocked», a répondu l'avocat qui a prêté serment en 2010. «Qui vous croira ? Les conversations étaient de mai à novembre 2016», a répliqué l'ex-juge Paul Lam Shang Leen.

Noor Hussenee a été l'avocat de Siddick Islam. C'est la femme de ce dernier qui avait retenu ses services. En 2012, il a visité 11 prisonniers en même temps à la prison de Beau-Bassin, en compagnie de Yash Bhadain et Roshi Bhadain. «Les prisonniers avaient envoyé une lettre à Roshi Bhadain», a-t-il soutenu.

Le témoin a également avoué qu'il n'a jamais déclaré ses impôts. Noor Hussenee a réitéré le fait qu'il n'a jamais été le junior de Me Raouf Gulbul mais qu'il a bel et bien participé à la campagne électorale de 2014 dans la circonscription no3. Il a souligné qu'il n'a jamais été le Finance Manager de Raouf Gulbul.

Paul Lam Shang Leen l'a interrogé sur la réunion nocturne tenue à St-Pierre. Mais Noor Hussenee a avancé ne pas se souvenir du lieu de la réunion. «C'était dans la maison de Peroomal Veeren», lui a alors dit le président de la commission. Ce dernier lui a rappelé, à plusieurs reprises, qu'il était sous serment.

Paul Lam Shang Leen est également revenu sur une rencontre avec Me Samad Golamally à Londres en mai 2017. L'ex-juge a soutenu que Me Raouf Gulbul était aussi présent lors de cette rencontre. «I went there in relation to a corporate client», a expliqué Noor Hussenee.