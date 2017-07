Ile Maurice: Raffinerie à Albion - Le Kolektif Say No To Petroleum Hub adresse une correspondance aux députés

Le ministre de la Technologie, de la communication et de l'innovation veut tempérer le débat sur la carte… Plus »

Ils se sont notamment élevés contre les déclarations des ministres Etienne Sinatambou et Ashit Gungah. Onze représentants du Kolektif adresseront des correspondances aux parlementaires. Ce, dans le but de connaître leur position sur le projet de la raffinerie de pétrole à Albion.

«On a voté pour eux parce qu'ils étaient contre le City Power, et maintenant ils font pire que l'ancien régime avec un projet pétrolier», ont soutenu les membres du Kolektif Say No To Petroleum Hub. Ils ont manifesté, pancartes en main, devant la Government House, ce jeudi 13 juillet.

