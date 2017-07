Ile Maurice: Carte d'identité - Le ministre Yogida Sawmynaden veut rassurer les contestataires

D'ailleurs, le ministre responsable du dossier souligne qu'il est obligatoire d'avoir sa nouvelle carte. Il est prévu que le contrevenant risque une amende de Rs 25 000 et une peine de deux ans. Cela sera effectif dès que le Finance Bill sera gazetted. A savoir, au préalable, l'amende était de Rs 100 000 et la peine de prison maximale de 5 ans.

Il assistait au lancement de 41 e-services à Ebène. Selon le ministre Yogida Sawmynaden, le «Finance Bill» a renforcé la législation pour effacer les données aussitôt la carte faite. Il est d'avis que les lecteurs de carte ne vont lire que les données et non les empreintes digitales. «Le seul but de lire les empreintes est de vérifier l'identité du détenteur. Cette autorisation sera accordée par la Mauritius National Identity Card Unit. Le cas échéant, il n'y aura aucun problème», a fait ressortir Yogida Sawmynaden.

