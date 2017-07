Sénégal: Le BFEM, "un diplôme essentiel pour l'avenir des enfants" (IEF de Kaffrine)

Kaffrine — Le Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) est un "diplôme intermédiaire très essentiel pour l'avenir des enfants", a soutenu, jeudi, l'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Kaffrine, Doudou Fofana.

"Le BFEM est le premier diplôme de l'enseignement moyen. Ce diplôme est la porte d'entrée de concours, mais aussi, c'est avec ce sésame que l'on commence les orientations au niveau des séries scientifiques, et littéraires. Le BFEM est un diplôme intermédiaire très essentiel pour l'avenir des enfants", a-t-il dit.

L'IEF de Kaffrine s'exprimait au terme d'une visite des autorités administratives et locales dans les centres d'examen, pour s'assurer du dispositif organisationnel et de la présence des candidats et des surveillants.

Conduite par le préfet Jean Baptiste Coly, la délégation a visité le centre du CEM Kaffrine commune, le centre de Kaffrine 6, le centre de Kaffrine 2, le centre de Kaffrine 4 et le centre de Kaffrine 7

"Toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de l'examen. Au niveau de chaque centre du département de Kaffrine, nous avons placé suffisamment de surveillants. Pour le moment, l'examen se déroule normalement dans le département de Kaffrine", a rassuré l'IEF de Kaffrine.

M. Fofana a souligné que "tous les centres de la commune de Kaffrine ont réalisé un taux de présence qui tourne autour de 97%". Il a signalé néanmoins des absences du côté des candidats libres.

Il a par ailleurs appelé les élèves candidats au BFEM, à être le plus naturel possible et à garder leur sérénité pour pouvoir faire une bonne évaluation.

Le département de Kaffrine présente 1.445 candidats répartis entre 9 centres dont 5 dans la commune de Kaffrine et 4 dans le monde rural, a-t-il rappelé.