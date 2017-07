Sénégal: Procession de Benno Bokk Yaakaar dans les rues de Tivavouane

Tivaouane (Thiès) — Benno Bokk Yaakaar (BB, mouvance présidentielle) a organisé mardi une procession dans la ville de Tivaouane, a constaté l'APS.

Rues, marchés, quartiers, carrefours et domiciles des dignitaires de la cité religieuse ont reçu la visite d'Abdou Ndéné Sall, coordonnateur et plénipotentiaire de la coalition BBY, du maire de la commune Diagne Sy et de la présidente du conseil départemental, Seynabou Gaye Touré et des militants.

Les responsables de la coalition n'ont voulu négliger aucune frange de la population. Ils sont ainsi allés au contact des commerçants établis dans les marchés, des tabliers installés sur les carrefours et des vendeuses de mangues et cacahuètes...

Abdou Ndéné Sall en a profité pour exposer les réalisations du chef de l'Etat du Sénégal, Macky Sall, et tacler l'opposition.

Des travaux de l'autoroute Ila Touba, en passant par le Pôle urbain de Diamniadio, l'aéroport Blaise Diagne, etc. : rien n'a échappé au coordonnateur de la coalition présidentielle.

Comme pour appuyer ses dires, le premier magistrat de la ville, Diagne Sy, a lui aussi rappelé les réalisations du gouvernement en faveur des populations et surtout pour la communauté tidiane.

"Ici à Tivaouane, nous savons tous que Benno a gagné les élections depuis, car le président de la République nous a choyés, en nous offrant 17 kilomètres de route goudronnée, une esplanade digne de ce nom, la réfection de la Mosquée Ababacar SY, avec un grand auditorium moderne".

Le maire de Tivaouane Diagne Sy a indiqué que cette caravane va se charger d'organiser des simulations de vote à travers les quartiers, marchés et carrefours, et partout où il est possible de le faire.