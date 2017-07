Confidentiel Afrique a appris de sources bien informées, la disparition ce jour du grand et émérite… Plus »

la politicienne a juré que si les populations la choisissent comme député, elle défendra bec et ongles leurs intérêts. Répondant à ceux qui évoquent l'âge de Me Abdoulaye Wade, engagé dans cette campagne, elle en rend d'abord grâce à Dieu. Selon elle, Me Abdoulaye Wade est un monument politique. « C'est cet homme de 90 ans qui a secoué des hommes de 50 à 60 ans. Ils ont raison d'avoir peur », a analysé Mme Albis. Aussi a-t-elle estimé que l'histoire leur donnera raison et qu'au soir du 30 juillet, « il y aura une surprise à Fatick ».

Présidente nationale des femmes du parti « Bok Guiss-Guiss », Mme Yaye Mane Albis, native de Fatick, a été investie à la 6ème place de la liste nationale de la coalition gagnante « Wattu Senegal ». Mme Albis totalise 20 ans de présence sur la scène politique en tant que conseillère municipale. Elle a été député et conseillère économique et sociale. Dans sa base naturelle de la commune de Fatick, elle fourbit ses armes pour la campagne électorale.

