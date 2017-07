L'ancien président de la communauté rurale de Missirah, tête de liste départementale de « Manko Wattu Sénégal », affirme que sa coalition suscite un réel engouement dans le département de Tambacounda. Il a fait cette déclaration en marge de la visite de proximité dans les périmètres bananiers. Bassory Cissé prône une assemblée en phase avec les préoccupations des populations.

Par groupes de six à dix, composés de jeunes de l'Union des jeunesses travaillistes et libérales (Ujtl) et des femmes, des leaders de la coalition « Manko Wattu Sénégal » sillonnent le vaste département de Tambacounda pour rallier les électeurs à leur cause.

Ce schéma de travail avait été retenu lors de la rencontre du comité électoral départemental. Le programme de travail prévoit de faire le tour des villages en privilégiant le travail de proximité pour expliquer le programme de cette coalition la base du député modèle. C'est-à-dire celui qui porte les doléances des populations de la région orientale.

Dans l'arrondissement de Missirah où nous avons trouvé la délégation de la liste départementale de Manko Wattu Sénégal », les maîtres-mots sont la mise en place d'une assemblée nationale de rupture. « Les députés ne doivent pas passer leur temps à applaudir, surtout quand la loi proposée ne vas dans le sens des intérêts des populations.

A l'hémicycle, le député doit défendre les aspirations profondes du peuple. Il doit contrôler l'exécutif », estime Bassory Cissé. Il ajoute que la politique doit s'arrêter aux portes de l'Assemblée nationale en évitant les clivages qui découlent des chapelles. Bassory Cissé soutient que la liste de sa coalition suscite un réel engouement. Il en veut pour preuve l'accueil de sa délégation aussi bien en zone rurale comme urbaine depuis le début de la campagne.

Du 17 au 22 juillet, il a assuré une montée en puissance de sa campagne avec plus de visites, des messages plus accrocheurs dans les communes de Niani Toucouleur, Ndoga Babacar, Maka Coulibantang, Koussanar, Sinthiou Maléme, Missirah, Dialacoto et Néttéboulou. Dans la ville de Tambacounda, chef lieu de la région, les quartiers périphériques recevront les candidats à la députation. « Il n'y aura pas de caravanes pompeux », souligne-t-il, en faisant allusion aux candidats de la mouvance présidentielle.