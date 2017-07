Sénégal: Conquête de l'électorat à Bignona - Le Pur prône un retour à nos valeurs de solidarité et de partage

Les jeunes du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur) dirigé par le Pr El Hadj Issa Sall déroulent une campagne de proximité pour convaincre les électeurs dans la commune de Bignona. Ils revendiquent une nouvelle manière de faire la politique.

Des jeunes filles et garçons vêtus de t-shirt blanc avec des motifs verts arpentent les artères de Bignona. Certains collent des affiches sur des murs et sur des poteaux électriques. D'autres distribuent des flyers avec des messages de leur formation politique. Ce sont des militants du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur) qui est en lice pour les législatives. Ils échangent avec le public au rond-point, dans des ateliers et dans des espaces de rassemblement. Ils expliquent à tous ceux qui leur prêtent une oreille, les valeurs de cette nouvelle formation politique peu connue du paysage politique du Sénégal. « Nous avons divisé la commune de Bignona en plusieurs secteurs. Nous avons procédé aux affichages dans plusieurs rues et artères. Nous faisons le porte-à-porte », dit Yaya Diémé. La demoiselle Coumba Diémé ajoute : « Le parti est partant pour les législatives. Nous travaillons à le faire connaître et surtout à convaincre les militants ».

Leur discours met en exergue une autre manière de faire de la politique. Le Pur prône un retour à nos valeurs de solidarité et de partage. Il se démarque de tous ceux qui font la politique pour se remplir les poches au détriment de l'intérêt général. « Ce nouveau contrat politique devrait avoir comme ferment une volonté de conscientisation et d'incitation permanentes des citoyens sénégalais à une participation plus responsable dans les enjeux politiques et sociaux majeurs susceptibles d'influencer le cours de leur destin. Qu'ils ne soit pas un simple spectateur dont on se sert pour satisfaire des ambitions électoraliste et politicienne », lit-on dans leur nouveau contrat politique.

Le Pur croit que les Sénégalais ont désavoué cette manière de faire de la politique qui est aux antipodes de l'art de gérer les affaires de la cité. C'est pour cela que de nombreux Sénégalais militent pour un changement. « Les Sénégalais sont de plus en plus conscients de l'importance du changement positif de la pratique politique au sein de notre société. En même temps, ils donnent l'impression d'en avoir assez des politiciens. Cela est la résultante d'incohérence et de fautes politiques majeures dont les responsabilités sont à situer à différents niveaux », mentionnent les rédacteurs du nouveau contrat social.