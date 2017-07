A bord de sa caravane, le ministre de la Culture et de la Communication Mbagnick Ndiaye sillonne le département de Fatick depuis le démarrage de la campagne électorale. Première étape, la commune de Ngayokhème dont il est maire.

Là-bas, sa stratégie est basée sur le porte-à-porte. Durant trois jours, Mbagnick Ndiaye, également mandataire de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Fatick, est allé à la rencontre de ses administrés, en compagnie du candidat Marcel Diana Ndiaye, investi sur la liste nationale. A l'issue du porte-à-porte, Mbagnick Ndiaye a tenu un meeting à la place publique du village.

Ce mercredi, Mbagnick Ndiaye est allé à la rencontre des chefs de villages pour leur expliquer les enjeux de ces législatives du 30 juillet. Il leur a demandé, eux qui sont des relais de la commune, de se mobiliser et de sensibiliser les populations sur l'importance de ces élections. En raison de l'importance des investissements réalisés dans la commune de Ngayokhème, le Ministre pense que toutes les populations doivent se mobiliser comme un seul homme et aller voter massivement pour le triomphe de la coalition Benno Bokk Yakaar au soir du 30 juillet. Ce à quoi les chefs de villages souscrivent.

Mais il a surtout exhorté les femmes, qui sont les principales bénéficiaires des programmes sociaux (bourses de sécurité familiales, Cmu et matériel d'allègement), à se mobiliser pour voter massivement et tôt. « Notre objectif n'est pas seulement de gagner à Ngayokhème, mais d'être les premiers dans le département de Fatick », a-t-il rappelé. Par ailleurs, des groupes de jeunes sont chargés de parcourir tous les villages pour conscientiser les populations à aller retirer leurs cartes et à voter massivement.

A l'issue de cette rencontre, Mbagnick Ndiaye a été formel. Contrairement aux objectifs de l'opposition, le ministre estime qu'« il n'y aura pas d'alternance et il ne peut pas y avoir de cohabitation ». Selon lui, Benno Bokk Yakaar va gagner au plan national à 60% au moins. En ce qui concerne le département de Fatick, Mbagnick Ndiaye promet qu'ils vont gagner avec un taux de 80 à 85%. « Si on compare les réalisations du Président Macky Sall et les acquis des populations durant son mandat, il n'y a pas photo avec les 12 ans du Président Abdoulaye Wade », a-t-il soutenu. A Ngayokhème, a-t-affirmé, les réalisations du Président Macky Sall sont visibles : bourses de sécurité familiales, la Cmu, électrification rurale, pistes, bibliothèque municipale... et 4 km de tuyaux pour des adductions d'eau en cours d'installation.

Avant d'annoncer que le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne était attendu le 24 juillet à Fatick, où il présidera un meeting, après avoir sillonné les localités de Fimela, Diofior, Tattaguine et Diouroup. Le ministre a dit que tous les moyens seront déployés pour une forte mobilisation à l'occasion de ce meeting de Fatick. Ngayokhème, à l'instar de toutes les autres communes, a reçu, de la coalition Benno Bokk Yakaar une enveloppe de 3 millions et des équipements de campagne, selon Mbagnick Ndiaye.