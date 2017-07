Sénégal: Mariama Sarr a rendu visite aux chefs religieux à Kaolack

Mariama Sarr, la tête de liste de la coalition « Benno Bokk Yakaar » dans le département de Kaolack, a choisi de consacrer les deux premières journées de la campagne des législatives à des visites de courtoisie chez les chefs religieux de la capitale régionale.

Comme à l'entame de chaque échéance électorale, Mariama Sarr, l'édile de la commune de Kaolack, désignée tête de liste de la coalition « Benno Bokk Yakaar », s'est rendue, avec les membres de son comité électoral, chez les principaux guides religieux de la capitale du Saloum. Un déplacement qui se justifie par la sollicitation de prières et de soutien au niveau de ces régulateurs sociaux et qui sont pour la plupart des porteurs de voix. C'est par la cité religieuse de Médina Baye, où la tête de liste de la mouvance présidentielle a été l'hôte du khalife général Cheikh Tidiane Ibrahima Niasse, que ce périple a commencé. Echangeant avec le guide religieux, le ministre de la Femme lui a demandé des bénédictions pour cette liste dans laquelle elle a comme colistier son frère cadet, l'honorable député Khouraïchi Niasse.

Elle a aussi sollicité des prières pour un scrutin apaisé à l'image du président Macky Sall connu, selon elle, pour son esprit pacifique et son attachement à la cohésion sociale. L'homme de Dieu qui a salué cette démarche a formulé des prières pour ses hôtes, remerciant auparavant le chef de l'Etat pour les nombreuses réalisations dont a bénéficié Médina Baye sous son magistère. La délégation s'est rendue ensuite chez d'autres figures religieuses de la famille dont l'imam ratib Cheikh Tidiane Aly Cissé.

Par la suite, la délégation, qui comprenait les principaux membres du comité électoral dont le trésorier Mouhamadou Ndiaye «Rahma», a été reçue à Léona Niassène et Kanène par les dignitaires des familles de El Hadj Abdoulaye Niasse le Grand et de El Hadj Abdoul Hamid Kane. Puis, cap sur le fief de la communauté mouride de Kaolack à Touba Ndorong, à la rencontre de Khady Bara Mbacké et de Serigne Babacar Mbacké «Moukabaro». Ce dernier qui est un membre à part entière du comité électoral a rassuré la délégation du soutien de ses fidèles pour le camp du président Macky Sall et de ses alliés.

La deuxième journée, le mardi, a démarré par une visite du chef du diocèse de Kaolack, Abbé Pierre Dione, dans ses quartiers de Pie XII, à la périphérie sud-est de la commune. L'homme d'Eglise a prié pour des élections dans le calme et a saisi l'occasion pour interpeller tous les acteurs politiques dans ce sens. Après cela, la longue procession de Bby s'est ébranlée vers Bouchra, à la rencontre de Serigne Habib Ndiaye, et à Kasaville, chez le khalife Serigne Aliou Dème. A chaque étape, le maître mot aura été l'expression de vœux pour un scrutin électoral avec zéro violence et des prières pour la paix civile au Sénégal.