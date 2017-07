Sénégal: Matam - Les écologistes pour un changement de comportements

La liste « Naatal Sénégal ak Ali Haïdar », dirigée à Matam par Amadou Issa Kane, compte faire une participation honorable aux élections législatives du 30 juillet. Lors de la campagne électorale, les écologistes vont miser sur des caravanes et des visites de proximité dans la région de Matam.

Les écologistes de la région de Matam investis sur la liste « Naatal Sénégal ak Ali Haïdar » veulent marquer leurs empreintes pour la campagne électorale consacrée aux élections législatives du 30 juillet. Pour atteindre leurs objectifs, les camarades d'Ali Haïdar dans la région nord ont fini de peaufiner leurs stratégies. Pour la tête de liste départementale de Matam, Amadou Issa Kane, « l'heure est à une prise de conscience et à un nettoyage des esprits pour un changement de comportements ». « Nous sommes déterminés à participer à ces joutes électorales pour bien marquer notre idéologie écologiste ; nous nous sommes rendus compte que chaque année l'Etat octroie des budgets aux communes et aux conseils départementaux qui se trouvent dans la région de Matam, mais nous voyons que le volet environnement est traité en parent pauvre.

En plus sur toute l'étendue de la région de Matam, il n'y a pas d'espaces verts où les populations peuvent respirer de l'air pur », a ajouté Amadou Issa Kane pour qui « cet état de fait ne peut plus continuer ». Autres points qui tiennent à cœur les écologistes de Matam, c'est l'insalubrité galopante qui sévit à Matam avec le quai de pêche qui, à ses yeux, est devenu « un véritable dépotoir d'ordures de la ville ». A cela s'ajoute, dit-il, « les tas d'immondices qui gagnent le fleuve et qui influent négativement sur les rendements des pêcheurs ».

Au programme pour les écologistes de Matam, des caravanes et des visites de proximité dans les différents quartiers de la ville de Matam pour tenter de gagner la confiance des populations. « Nous avons déjà sillonné les quartiers Gandé et Thiaydé qui enveloppent le plus grand nombre d'électeurs et nous nous sommes approchés des pêcheurs pour leur demander de voter pour nous afin que nous défendions leur cause à l'Assemblée nationale. Nous voulons être les portes-voix des populations et nous allons profiter de ces moments pour organiser des séances de reboisements dans la ville de Matam car cela contribue à renforcer la couverture végétale », a ajouté le candidat des écologistes.

Les écologistes envisagent de sillonner également l'intérieur de la région de Matam aussi bien le département de Kanel que celui de Ranérou Ferlo à travers des caravanes. Des visites de proximité seront aussi organisées dans les quartiers Nawel, Diamel, Gourel Serigne et Tantadji de Matam.

Tout au long de la campagne électorale, les écologistes vont également tenir des séances de sensibilisation sur l'éducation environnementale pour amener les populations à un changement de comportements. « Cela doit d'abord passer par les jeunes qui constituent le fer de lance de la société. Il faut que les populations de Matam arrivent à se départir de la politique qui se fait habituellement dans ce pays où l'argent a toujours été au centre des débats. Notre ambition est d'inverser la tendance ; on ne peut pas continuer à verser de l'eau dans les rues et d'uriner sur les murs ou encore de déverser les ordures dans les artères ou places publiques.