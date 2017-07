Sénégal: Parcelles Assainies - Amadou Bâ veut une victoire sans bavure

Confidentiel Afrique a appris de sources bien informées, la disparition ce jour du grand et émérite… Plus »

Le ministre Amadou Bâ a effectué, mardi, jusque tard dans la soirée, une visite de proximité aux Parcelles assainies. La tête de liste du département de Dakar a pris le départ à son siège dit « Les Parcellois », sis à l'Unité 7, vers 19h, pour se rendre à l'Unité 10 où le lutteur Modou Lô l'y attendait pour les besoins de sa séance d'Open Press. Sur place, celui en charge de l'Economie, des Finances et du Plan a annoncé que le chef de l'Etat a un vaste programme de construction d'infrastructures sportives pour Dakar. « On pourra faire du sport de jour comme de nuit aux Parcelles assainies dans les mois à venir. Je suis venu soutenir Modou Lô qui a du respect et de la considération pour moi. Quand nous voyons cette adhésion massive des jeunes, nous disons qu'il faut éviter de faire de la démagogie avec cette jeunesse. Nous devons leur tenir un langage de vérité », a soutenu le responsable politique de l'Apr entouré d'une foule déchainée.

