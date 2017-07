Sénégal: Ziguinchor - « Wattu Sénégal » s'engage à améliorer le quotidien des populations

Confidentiel Afrique a appris de sources bien informées, la disparition ce jour du grand et émérite… Plus »

Selon la coalition gagnante « Wattu Sénégal », « voter utile, c'est voter sa liste » en choisissant ses têtes de liste départementale que sont Mamadou Lamine Sakho (opérateur économique) et Khadidiatou Diafouné (étudiante). Elle a dénoncé le « retard dans la production de nouvelles cartes Cedeao numérisées », estimant que le pouvoir verse dans la « rétention des cartes ». « Nous appelons le pouvoir à agir en gentleman pour une élection démocratique et transparente », a déclaré M. Diédhiou. La coalition gagnante « Wattu Sénégal » invite les autorités compétentes à tout mettre en œuvre pour une diligence dans la production et la délivrance des cartes d'électeurs. Surtout celles des jeunes qui se sont inscrits sur les listes électorales pour la première fois.

Aussi, est-elle en train de battre campagne dynamique avec comme slogan « Sopi Dokhaline ». Pour l'instant, elle privilégie les visites de proximité et le porte-à-porte, allant quotidiennement à la rencontre des populations pour leur présenter ses candidats, justifier le choix de ces derniers et recueillir les doléances qu'elle compte « porter demain à l'Assemblée nationale», a indiqué son chargé de communication, Almamy Diédhiou. Cependant, a-t-il précisé, « nous ne ferons pas de promesse qui ne puisse être tenue ».

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.