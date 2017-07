Cameroun: Littérature et ARTs dramatiques - L'élection se prépare

Le Cameroun est une nouvelle fois de plus endeuillé par une attaque terroriste dans l'extrême-nord du pays.… Plus »

Pour Daniel Ndo, président du groupe chargé de la catégorie A, le consensus recommandé par le Minac, a été respecté tout au long des mois de travail de sa plateforme, et les acteurs du secteur invités sans discrimination. Ils ont entre autres planché sur le recensement des différents auteurs (1663 enregistrés pour l'heure), sur les statuts, le règlement général et le code électoral. La création d'une catégorie E des droits voisins a contraint la Sociladra à sortir de ses textes tout ce qui concernait le droit voisin. Une tâche menée sous la supervision du Minac. « Nous avons obtenu des textes toilettés avec l'aval de la cellule juridique du Minac », précise Daniel Ndo. La plateforme a également travaillé à l'organisation de l'assemblée générale avec notamment la constitution du conseil d'administration consensuel, composé de 27 membres.

« Le consensus voulu par le ministre des Arts et de la Culture a trouvé un écho favorable auprès de la PCA sortante que je suis, lasse de querelles stériles qui ne faisaient avancer personne. C'est conformément aux textes régissant la Sociladra que nous avons convoqué cette assemblée générale d'abord pour le 8 juillet et finalement pour le 22 juillet », explique-t-elle. Le rendez-vous du 22 juillet a été officiellement réaffirmé d'abord par un communiqué du Minac, ensuite par celui de la Sociladra, affiché à son siège à Yaoundé.

La catégorie A est au taquet pour son assemblée générale. Prévu le 22 juillet prochain, l'événement se prépare dans la sérénité, comme l'a confirmé à CT Elise Mballa Meka, présidente sortante du Conseil d'administration de la Société civile des droits de la littérature et des arts dramatiques (Sociladra). C'est à elle, dans un esprit de consensus, qu'a été confiée l'organisation de cette assemblée générale élective et constitutive dans la catégorie A (dédiée à la littérature, aux arts dramatiques, arts dramatico-musical et chorégraphique et autres arts du même genre). Une mission assignée à Elise Mballa Meka par les membres de la plateforme de ladite catégorie, que présidait Daniel Ndo.

