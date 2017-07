Cameroun: Une olympiade mouvementée

Batailles de leadership, suspensions, annulations d'assemblées générales ont, entre autres, émaillé les mandats au sein des fédérations sportives.

L'Olympiade 2012-2016 s'est achevée depuis un moment mais les souvenirs qu'elle laisse eux sont toujours bien présents. Et pas des plus agréables. Rarement on n'aura vécu une période aussi agitée que celle-là au sein des fédérations sportives civiles au Cameroun. Entre batailles de clans et guerre de tranchées, assemblées générales annulées et reprises, suspensions par les tutelles internationales, bicéphalisme à la tête des exécutifs, difficile de s'y retrouver. Certaines fédérations se sont plus illustrées sur le champ des faits divers que de la promotion de leurs disciplines.

Pour le plus grand malheur des athlètes et des amoureux du sport. Le rugby est un cas patent avec une discipline presque au poids mort après plusieurs années de combat entre membres de l'exécutif, marquées par plusieurs suspensions par l'International Rugby Board. A la Fédération camerounaise de volley-ball, les compétitions se sont déroulées malgré les conflits entre le président et certains de ses administrateurs.

En cyclisme également, la petite reine a connu son lot de contestations sur la place publique. Mais le cas le plus emblématique reste celui de la Fédération camerounaise de football qui, elle, n'est pas concernée par la fin de cette Olympiade. En raison de la mise sur pied d'un Comité de normalisation après une élection contestée, ses prorogations puis des processus électoraux repris à plusieurs reprises, la Fecafoot a pu trouver un semblant de calme en 2015 seulement. Un semblant parce que jusqu'à présent, la sérénité n'est pas de mise.

En tout cas, l'Olympiade qui vient de se terminer a plus que jamais mis au-devant de la scène la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, dont beaucoup ignoraient l'existence jusqu'alors. Ce contexte n'a pas milité en faveur d'un renouvellement des organes dirigeants des fédérations dans les délais, en début 2017. Une concertation en février dernier avec le ministère des Sports et de l'Education physique avait abouti à la conclusion qu'il fallait d'abord remettre les choses à plat avant de se lancer dans une nouvelle Olympiade.

Question, entre autres, d'éviter le même cirque. D'autant qu'il y a « des contentieux électoraux qui n'ont jamais été vidés à ce jour. On ne pouvait pas de manière harmonieuse faire des élections sur le plan national», expliquait alors Bertrand Mendouga, président de la Fédération camerounaise de boxe. Il faut donc espérer qu'au terme des travaux du Comité technique de réforme des fédérations sportives, on y voit plus clair et surtout, qu'on organise, dans un avenir très proche, des élections transparentes et moins contestées.