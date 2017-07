Cameroun: Election dans les fédérations sportives - L'impératif transparence

L'approche des échéances électorales suscite souvent beaucoup d'effervescence au sein des fédérations sportives nationales et en dehors.

L'importance des enjeux liés au renouvellement des mandats ramène aussi en surface des dysfonctionnements à l'intérieur des différentes associations, en même temps que d'autres « dossiers » qui émaillent régulièrement leurs relations avec la tutelle administrative et d'autres partenaires plus ou moins visibles. Compte tenu des nombreux manquements observés, notamment en matière de gouvernance, la nécessité s'imposait de procéder à une analyse approfondie des différentes organisations pour voir ce qui cloche en vue de la recherche des voies et moyens pour une gestion plus professionnelle, en rupture avec les méthodes et pratiques décriées jusque-là.

Après un premier report (tenue de la CAN féminine oblige), le renouvellement des mandats électifs arrivés à expiration s'impose désormais comme une urgence absolue dans la plupart des fédérations sportives nationales. Non seulement pour rester en phase avec la légalité, mais aussi par souci d'apporter une nouvelle impulsion dans le fonctionnement des fédérations sportives nationales souvent abonnées aux divisions sur fond de bataille de leadership, d'exclusion des membres élus, de dérapages financiers, de manque de compétition, etc.

La volonté de la tutelle de mettre de l'ordre dans les associations sportives nationales ne s'est jamais démentie. Le Ministre des Sports et de l'Education physique vient, une fois de plus, d'en donner l'exemple par la mise sur pied du Comité technique de réforme des fédérations sportives civiles nationales. Certes, ce n'est pas une grande nouveauté en soi. Certaines mesures fortes ont été prises par le passé, comme cette décision ministérielle de 2013 suspendant les activités de 17 fédérations sportives, suite à des « nombreuses irrégularités constatées dans le processus électoral » ou encore l'annulation en 2005 des résultats des travaux de certaines assemblées générales électives des fédérations de lawn-tennis et la pétanque.

Toujours est-il que la création du Comité intervient dans un contexte où on observe une situation de blocage doublée d'une crise de légitimité dans la plupart des fédérations. Le Comité apparait ainsi comme un cadre idéal d'évaluation des performances des différentes structures ainsi que du processus électoral débouchant sur le renouvellement des organes dirigeants. Le MINSEP a ainsi voulu déblayer le terrain afin de le rendre plus meuble et apte à accueillir les bonnes semences le moment venu. Après leur installation, les membres du Comité doivent s'atteler sans tarder au vaste chantier qui les attend.

Tels des maçons au pied du mur, ils devront retrousser leurs manches pour jeter les nouvelles fondations du mouvement sportif national, à travers les quatre missions qui leur ont été assignées. Et pour ne pas retomber dans les travers dénoncés jusqu'ici, les membres du Comité doivent inscrire leur action dans les valeurs d'équité, d'abnégation et de transparence. Afin que les conclusions soient acceptables et applicables à tous.