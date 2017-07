Cameroun: Médecine - Laquintinie et Apollo ensemble

Les premières rencontres de médecine entre l'Inde et le Cameroun viennent de se tenir.

Neurologie, oncologie, néphrologie et chirurgie orthopédique sont les spécialités retenues pour les premières rencontres indo-camerounaises de médecine, tenues récemment à Douala. Médecins camerounais et indiens, notamment ceux de la chaîne des cliniques Apollo basées en Inde et de l'hôpital Laquintinie de Douala ont participé à cet échange.

L'on a retenu des médecins indiens comment se passe la prise en charge, la gestion des divers cas et les évolutions en cours dans leur pays. Même exercice pour les médecins camerounais, qui ont présenté la situation et les moyens mis à leur disposition pour gérer le flux de malades. Pour le directeur de l'hôpital Laquintinie, Louis Richard Njock, le partenariat qui est en train de se mettre sur pied entre l'Inde et le Cameroun sur le plan de la médecine a pour but de permettre aux médecins camerounais d'améliorer leurs connaissances sur place, ou en allant en Inde.

A travers des formations supplémentaires et l'acquisition de techniques de gestion de certains cas. Autres buts visés, la prise en charge des patients par les formations sanitaires de l'Inde, et l'acquisition d'équipements. Il est également attendu de ce partenariat une rétrocession des équipements au niveau de l'hôpital Laquintinie, ainsi qu'un transfert de technologies.