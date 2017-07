Ile Maurice: Maltraitance alléguée - Atteints de troubles mentaux, ils seraient des souffre-douleurs

«Qu'on retire ma soeur et mon frère de cet environnement de terreur où ils ne peuvent s'exprimer.» Tel est le cri de coeur de Vinay D. Ce Mauricien qui travaille en Irlande et rentré au pays pour assister aux funérailles d'un proche.

Sauf qu'il a eu le choc de sa vie de voir dans quelles conditions vivent son frère et sa soeur, tous deux atteints de troubles mentaux. Pourtant, c'est leur frère qui s'«occupent» d'eux, confie notre interlocuteur.

«Il y a un mois, les personnes qui vivent à côté de la maison familiale ont dû appeler la police pour qu'elle intervienne. Elles entendaient des cris et des pleurs venant de l'intérieur car mon frère et ma soeur se faisaient frapper par un autre frère qui s'occupe d'eux», raconte Vinay.

Son frère, âgé de 42 ans, dit-il, est devenu mentalement instable et physiquement handicapé à la suite d'une agression. «C'était en 2004. Il est resté dans un état comateux pendant deux ans et je me suis occupé de lui. Ma soeur, âgée de 47 ans est, elle aussi, atteinte de troubles mentaux. Ils touchent tous deux une pension d'invalidité.» Pour leur permettre d'avoir une vie meilleure, dès que l'occasion s'est présentée à lui, Vinay D. a mis le cap sur l'Irlande pour travailler. «J'envoyais de l'argent à ma soeur cadette pour qu'elle s'occupe de ces enfants-là», confie-t-il.

Privés de soins

Or, il s'avèrerait qu'en son absence, son frère et sa soeur ne recevaient pas les soins nécessaires. «Mon frère ne se rendait plus à ses séances de physiothérapie, qui devaient lui permettre un rétablissement de 90 %, comme me l'ont indiqué les médecins où je l'ai emmené à mon retour à Maurice», déplore Vinay D.

En effet, lors de ces dernières visites, en 2009, 2011 et en 2013, notre interlocuteur dit avoir constaté que les choses allaient de mal en pis pour son frère et sa soeur malades. «Cette année j'ai appris qu'ils vivent dans des conditions où l'hygiène et les infrastructures adaptés à leur handicap manquent à l'appel, et qu'ils sont battus.» Pourtant, c'est la celui qui s'occupe d'eux qui lui aurait dit que c'était son frère atteint de troubles mentaux qui s'en prenait à sa soeur.

La sécurité sociale sollicitée

Déterminé à mettre fin au calvaire que vivent ses proches, Vinay D. a eu recours à la Sécurité sociale et a fait des dépositions à la police. Il affirme vouloir revenir définitivement à Maurice bientôt pour s'occuper lui-même de son frère et de sa soeur malades. «Je m'occuperai d'eux dès que je retourne définitivement au pays. En attendant j'espère que les autorités réagiront.»