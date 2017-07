Ile Maurice: Pêche à l'ourite à Rodrigues - La fermeture prévue en août

«Qu'on retire ma soeur et mon frère de cet environnement de terreur où ils ne peuvent… Plus »

L'enregistrement des pêcheurs se fera du 17 au 21 juillet. Ces derniers seront redéployés pour le travail alternatif où l'accent sera mis sur le contrôle des espèces envahissantes, surtout au niveau des villages et des forêts. La surveillance du lagon sera également très sévère. Tous ceux qui s'engageront dans la pêche et la vente illégales seront sanctionnés. «Nous devons tous travailler ensemble pour que cette fermeture soit un succès», a fait ressortir Richard Payandee.

Comme chaque année et selon les dispositions de la loi, les stocks d'ourites doivent impérativement être déclarés le jour de la fermeture. Cette année, cet exercice débutera dès le 5 août et prendra fin le 8. «Tou dimoun ki éna ourit fré, sek ou konzélé oblizé déklar li kot komision. Ena dimoun fer malin, zot déklar stok ki zot péna apré pandan fermtir zot asté zot vandé. Li bon zot koné ki tou stok pou verifié», a expliqué le commissaire.

